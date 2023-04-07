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07.04.2023  21:41   Василь Голосний

У Харкові пройшов майстер-клас з фігурного катання на роликах (фото)

7 квітня всі охочі змогли взяти участь у відкритому майстер-класі з фігурного катання на роликах, який проходив в ТРЦ «Нікольський».

Харків, фігурне катання
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Управлінням менеджменту та маркетингу у сфері спорту, Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради, спільно зі школою фігурного катання на роликах «Flip Rollers School» провели майстер-клас для усіх бажаючих.
 
Відвідувачі змогли побачити показові виступи вихованців школи «Flip Rollers School», взяти участь у динамічному флешмобі від «Flip Rollers School», спробувати свої сили у виконанні вправ на ковзанах.
 
Наприкінці спортивного заходу учасники отримали подарунки від організаторів. 

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Тэги:  харків, майстер-клас, ролики, фігурне катання
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