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04.09.2023  16:41   Дмитро Колонєй

У Харкові тренери спортивнх шкіл демонстрували майстерність виконання трюків на роликах

Майстер-класи з фігурного катання та трюків на роликах відбулися вихідними у місті Харкові.

Виконували трюки на роліках тренери спортивних шкіл Харкова на майстер-класах
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посианням на Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту, заняття, у Харкові майстер-клас провели провідні тренери шкіл «Skating angels» і «Yolo school».
 
Також у рамках майстер-класів відбулися фінальні виступи та нагородження фіналістів соціально-спортивного проєкту «Я зможу!» в категорії «Фігурне катання на роликах». Переможцями стали
  • Олександр Негрій,
  • Дарʼя Осокіна,
  • Дарʼя Агаркова та
  • Софія Сірик.
Виконували трюки на роліках тренери спортивних шкіл Харкова на майстер-класах
 
 
Крім того, за активну участь у розвитку спорту міста Харкова під час воєнного стану Подяками департаменту були відзначені тренери.
 
Виконували трюки на роліках тренери спортивних шкіл Харкова на майстер-класах
 
Нагадаємо, в рамках проєкту влітку проводилися безкоштовні тренування з фігурного катання на роликах для дітей, кросфіту (у форматі онлайн) та бігу для дорослих від 18 років.
 
 
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  спорт, майстер-клас, харків
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