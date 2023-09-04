04.09.2023 16:41 Дмитро Колонєй

У Харкові тренери спортивнх шкіл демонстрували майстерність виконання трюків на роликах

Майстер-класи з фігурного катання та трюків на роликах відбулися вихідними у місті Харкові.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посианням на Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту, заняття, у Харкові майстер-клас провели провідні тренери шкіл «Skating angels» і «Yolo school».

Також у рамках майстер-класів відбулися фінальні виступи та нагородження фіналістів соціально-спортивного проєкту «Я зможу!» в категорії «Фігурне катання на роликах». Переможцями стали

Олександр Негрій,

Дарʼя Осокіна,

Дарʼя Агаркова та

Софія Сірик.

Крім того, за активну участь у розвитку спорту міста Харкова під час воєнного стану Подяками департаменту були відзначені тренери.

Нагадаємо, в рамках проєкту влітку проводилися безкоштовні тренування з фігурного катання на роликах для дітей, кросфіту (у форматі онлайн) та бігу для дорослих від 18 років.