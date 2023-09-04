04.09.2023 17:00 Віталій Хінєвіч

Укрпошта буде безкоштовно доставляти замовлення популярних український інтернет-магазинів

Акція буде діяти при умові оплати замовлення карткою Mastercard.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрпошту.

Національний оператор поштового зв'язку «Укрпошта» оголосив про те, що для громадян, які оформлюватимуть замовлення на українських маркетплейсах OLX, «Епіцентр» та Shafa, передбачено безкоштовну доставку Укрпоштою.

Безкоштовну доставку Укрпоштою отримують зареєстровані на сайті чи у мобільному застосунку клієнти OLX, що вибирають товари з категорій «Електроніка» й «Мода і стиль» та оплачують замовлення карткою Mastercard. Термін дії для OLX — до 31.10.2023 р. Безкоштовну доставку у 719 мінівідділень Епіцентр+Укрпошта по всій Україні отримують ті, хто оформлює замовлення на epicentrk.ua. Термії дії «Епіцентр» — до 31.12.2023 р. для всіх.

Можливість безкоштовної доставки Укрпоштою отримують клієнти Shafa при оформленні підписки Smart. Термін дії — до 31.12.2023 р.

«У часи випробувань ми прагнемо бути з-поміж тих, кому не байдуже і хто готовий підтримати будь-коли. Укрпошта спільно з найпопулярнішими маркетплейсами пропонує українцям безкоштовну доставку у відділення по всій Україні. Відтак у наших клієнтів буде можливість добре заощадити на закупах», — коментує заступниця генерального директора Укрпошти з розвитку бізнесу Олена Стьопіна.

Відправлення зі згаданих маркетплейсів пересилаються за послугою «Укрпошта Експрес». Із термінами доставки можна ознайомитися за посиланням.