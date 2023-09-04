04.09.2023 17:03

Внутрішньобудинкові електромережі у Харкові підготували до опалювального сезону

Про це поінформували У КСП «Харківміськліфт».



Внутрішньобудинкові електромережі у Харкові підготували до опалювального сезону



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланнмя на КСП «Харківміськліфт», фахівці підприємства повністю підготували до осінньо-зимового періоду внутрішньобудинкові електромережі в житлових будинках:

до опалювального сезону готові усі 7762 будинки, які обслуговує КСП.

у будинках комунальної власності міста зараз працює 6641 ліфт,

у тривалому простої знаходиться 30 підйомників: 17 з них не працюють з технічних причин, а 13 потребують робіт капітального характеру.

за минулий тиждень після проведених ремонтів було відновлено роботу 14 ліфтів.

за вихідні фахівці підприємства опрацювали 331 заявку харків’ян.

На підприємстві нагадали, що на випадок несправності ліфтів для оперативного реагування цілодобово працює диспетчерська служба. Харків’ян закликали звертатися до фахівців, адже спроби самостійно усунути несправність можуть привести до травмування.