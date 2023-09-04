04.09.2023 17:30 Віталій Хінєвіч
На Харківщині продовжують відновлювати мости
В роботі 4 штучні споруди, які ремонтуємо в межах експлуатаційного утримання.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
Підрядні організації приводять до ладу мости, які у зв‘язку з високою інтенсивністю руху необхідно підтримувати у належному експлуатаційному стані.
Задля забезпечення безперебійного та безпечного проїзду виконуємо наступні роботи:
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ремонт тротуарів;
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заміна засобів огородження;
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ремонт прогонових будов;
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ремонт деформаційних швів.
Також продовжуємо роботи з капітальної відбудови 17 зруйнованих мостів.
Нагадаємо, що загалом на Харківщині було зруйновано 27 штучних споруд. В об‘їзд зруйнованих мостів було зведено 25 тимчасових переправ.
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