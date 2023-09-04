04.09.2023 17:30 Віталій Хінєвіч

На Харківщині продовжують відновлювати мости

В роботі 4 штучні споруди, які ремонтуємо в межах експлуатаційного утримання.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Підрядні організації приводять до ладу мости, які у зв‘язку з високою інтенсивністю руху необхідно підтримувати у належному експлуатаційному стані.

Задля забезпечення безперебійного та безпечного проїзду виконуємо наступні роботи:

ремонт тротуарів;

заміна засобів огородження;

ремонт прогонових будов;

ремонт деформаційних швів.

Також продовжуємо роботи з капітальної відбудови 17 зруйнованих мостів.

Нагадаємо, що загалом на Харківщині було зруйновано 27 штучних споруд. В об‘їзд зруйнованих мостів було зведено 25 тимчасових переправ.