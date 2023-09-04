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04.09.2023  17:30   Віталій Хінєвіч

На Харківщині продовжують відновлювати мости

В роботі 4 штучні споруди, які ремонтуємо в межах експлуатаційного утримання.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
 
Підрядні організації приводять до ладу мости, які у зв‘язку з високою інтенсивністю руху необхідно підтримувати у належному експлуатаційному стані.
 
Задля забезпечення безперебійного та безпечного проїзду виконуємо наступні роботи: 
 
  • ремонт тротуарів; 
  • заміна засобів огородження; 
  • ремонт прогонових будов; 
  • ремонт деформаційних швів.
 
Також продовжуємо роботи з капітальної відбудови 17 зруйнованих мостів. 
 
Нагадаємо, що загалом на Харківщині було зруйновано 27 штучних споруд. В об‘їзд зруйнованих мостів було зведено 25 тимчасових переправ.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що ще в одному селі Харківської області відновили електропостачання.
 
 
Источник:   Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
 Тэги:  харків, дороги
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