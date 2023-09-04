04.09.2023 17:52 Дмитро Колонєй

Така погода - вперше за 10 років: стало відомо, що нас очікує у вересні

Якими температурами та погодою відзначиться вересень розповіли у Укргідрометцентрі.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на УНІАН, синоптики зазначили, що вересень 2023 року буде теплішим, ніж зазвичай. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

"Середня місячна температура передбачається 15-19° тепла, в Карпатах 12-13°, що на 1-2° вище за норму", - повідомляють синоптики.

За їх даними місячна кількість опадів очікується у межах норми: 34-70 мм по Україні та 87-100 мм місцями в Карпатах.

Літнє тепло не покине Україну до середини вересня. Загалом перший осінній місяць цього року буде теплим та переважно сухим. "У першій половині місяця на значній території України ще зберігатиметься літня погода. Загалом вересень у цьому році ймовірно буде теплим і посушливим", – прогнозує синоптик Віра Балабух з Українського гідрометеорологічного інституту.

За її даними, вересень-2023 може бути теплішим за останні 10 років. Це не значить, що аномально високі температури будуть щодня, але переважатимуть особливо на заході країни.

У жовтні та листопаді, за даними фахівця, температура повітря також буде дещо вищою за норму. Але поступово все ж холоднішатиме. "Зростатиме кількість затоків арктичного повітря. Відповідно, слід очікувати тумани, похмурі дні, мряки та заморозки", - каже Балабух.

За її словами, погода у другій половини осені може бути нестійкою з чергуванням теплих і холодних повітряних мас. При цьому температура повітря все одно може бути вищою за кліматичну норму, адже затоки арктичного повітря будуть ймовірно короткочасними і не інтенсивними.