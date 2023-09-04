04.09.2023 18:00 Віталій Хінєвіч

Які заборонені предмети намагалися пронести громадяни до судів Харкова

У серпні відвідувачі судових установ брали із собою до судів Харкова більше ножів, але менше зброї.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Територіальне управління Служби судової охорони у Харківській області.

Найбільшу кількість предметів, що несуть небезпеку для життя та здоров’я людей було виявлено у таких судах Харкова:

вогнепальна зброя : Ленінський районний суд – 23 од., Дзержинський районний суд – 20 од., Харківський апеляційний суд – 13 од.,

: Ленінський районний суд – 23 од., Дзержинський районний суд – 20 од., Харківський апеляційний суд – 13 од., пристрої для відстрілу патронів споряджених гумовими кулями : Червонозаводський районний суд – 24 од., Жовтневий районний суд – 20 од., Київський районний суд – 18 од.,

: Червонозаводський районний суд – 24 од., Жовтневий районний суд – 20 од., Київський районний суд – 18 од., пневматична зброя : Ленінський районний суд – 3 од.,

: Ленінський районний суд – 3 од., ножі: Дзержинський районний суд – 75 од., Ленінський та Київський районний суд – по 71 од.

У цілому під час поверхневої перевірки громадян, на пунктах пропуску та охорони, було виявлено:

вогнепальна зброя – 129 одиниць (798 од. з початку року),

– 129 одиниць (798 од. з початку року), пневматична зброя – 3 одиниці (0 од. з початку року),

– 3 одиниці (0 од. з початку року), пристрої для відстрілу патронів споряджених гумовими кулями – 130 од. (947 од. з початку року),

– 130 од. (947 од. з початку року), патрони, у тому числі й споряджені гумовими кулями – 3007 од. (21800 од. з початку року),

– 3007 од. (21800 од. з початку року), ножі – 563 од. (3768 од. з початку року), ножиці, викрутки або аналогічні загострені предмети – 188 од. (1187 од. з початку року),

– 563 од. (3768 од. з початку року), ножиці, викрутки або аналогічні загострені предмети – 188 од. (1187 од. з початку року), балончики, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії – 342 од. (2360 од. з початку року),

– 342 од. (2360 од. з початку року), електрошокові пристрої – 4 од. (52 од. з початку року).

«Відвідувачі судів області виявилися більш законослухняними громадянами України й не стали брати з собою на судові засідання предмети підвищеної небезпеки.

Загалом судовими охоронцями Харківщини було не допущено до пронесення 4366 заборонених предметів. З початку року ця цифра становить 30912 одиниць»,- йдеться у повідомленні.