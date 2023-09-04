    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Які заборонені предмети намагалися пронести громадяни до судів Харкова
04.09.2023  18:00   Віталій Хінєвіч

Які заборонені предмети намагалися пронести громадяни до судів Харкова

У серпні відвідувачі судових установ брали із собою до судів Харкова більше ножів, але менше зброї.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Територіальне управління Служби судової охорони у Харківській області.
 
Найбільшу кількість предметів, що несуть небезпеку для життя та здоров’я людей було виявлено у таких судах Харкова: 
  • вогнепальна зброя: Ленінський районний суд – 23 од., Дзержинський районний суд – 20 од., Харківський апеляційний суд – 13 од.,
  • пристрої для відстрілу патронів споряджених гумовими кулями: Червонозаводський районний суд – 24 од., Жовтневий районний суд – 20 од., Київський районний суд – 18 од.,
  • пневматична зброя: Ленінський районний суд – 3 од.,
  • ножі: Дзержинський районний суд – 75 од., Ленінський та Київський районний суд – по 71 од.
 
У цілому під час поверхневої перевірки громадян, на пунктах пропуску та охорони, було виявлено: 
  • вогнепальна зброя – 129 одиниць (798 од. з початку року), 
  • пневматична зброя – 3 одиниці (0 од. з початку року),
  • пристрої для відстрілу патронів споряджених гумовими кулями – 130 од. (947 од. з початку року), 
  • патрони, у тому числі й споряджені гумовими кулями – 3007 од. (21800 од. з початку року), 
  • ножі – 563 од. (3768 од. з початку року), ножиці, викрутки або аналогічні загострені предмети – 188 од. (1187 од. з початку року),
  • балончики, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії – 342 од. (2360 од. з початку року),
  • електрошокові пристрої – 4 од. (52 од. з початку року).
 
«Відвідувачі судів області виявилися більш законослухняними громадянами України й не стали брати з собою на судові засідання предмети підвищеної небезпеки.
 
Загалом судовими охоронцями Харківщини було не допущено до пронесення 4366 заборонених предметів. З початку року ця цифра становить 30912 одиниць»,- йдеться у повідомленні.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові зупинили чоловіка з набоями до автомату Калашнікова.
 
Источник:   Територіальне управління Служби судової охорони у Харківській області
 Тэги:  харків, події
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.09 Дороги та транспорт На Харківщині продовжують відновлювати мости 04.09 ЖКГ Внутрішньобудинкові електромережі у Харкові підготували до опалювального сезону 04.09 Спорт У Харкові тренери спортивнх шкіл демонстрували майстерність виконання трюків на роликах
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 