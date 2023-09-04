04.09.2023 15:20 Віталій Хінєвіч

Ще в одному селі Харківської області відновили електропостачання

Населений пункт залишався знеструмленим з початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Енергетики заживили село Олександрівка Циркунівської громади. Як повідомив заступник начальника Харківської ОВА Михайло Харнам, загалом енергетики відновили 28 прольотів високовольтної лінії 10 кВ, а також безпосередньо в Олександрівці лінії 0,4 кВ.

Перед проведенням ремонтних робіт саперами було оглянуто територію. В результаті ними були виявили міни, які після себе залишили окупанти.

Уже всім 28 споживачам, які на сьогодні мешкають у селі, підключили електроенергію.