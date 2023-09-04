04.09.2023 14:59 Дмитро Колонєй

ДТП: на трасі під Харковом у аварії загинула людина (фото)

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом зіткнення під Харковом, у якому постраждали сім громадян.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, 3 вересня 2023 року о 19:20 на автошляху «Мерефа-Лозова-Павлоград» неподалік села Борки зіткнуися автівки Skoda Octavia під керуванням 52-річної жінки-водія та ЗАЗ Sens, керманичем якої бів 32-річний чоловік.

В результаті аварії водійка автівки Skoda та 53-річний пасажир отримали тілесні ушкодження, 54-річний пасажир загинув на місці. Водій іншого авто, 29-річна жінка, 7-річний хлопець та дворічна дівчинка отримали травми. Постраждалих доставили до харківської лікарні.

Слідчими за фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.