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04.09.2023  14:59   Дмитро Колонєй

ДТП: на трасі під Харковом у аварії загинула людина (фото)

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом зіткнення під Харковом, у якому постраждали сім громадян.

ДТП Харків: Загинув пасажир під час зіткнення Skoda Octavia та ЗАЗ Sens
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, 3 вересня 2023 року о 19:20 на автошляху «Мерефа-Лозова-Павлоград» неподалік села Борки зіткнуися автівки Skoda Octavia під керуванням 52-річної жінки-водія та ЗАЗ Sens, керманичем якої бів 32-річний чоловік.
 
В результаті аварії водійка автівки Skoda та 53-річний пасажир отримали тілесні ушкодження, 54-річний пасажир загинув на місці. Водій іншого авто, 29-річна жінка, 7-річний хлопець та дворічна дівчинка отримали травми. Постраждалих доставили до харківської лікарні.
 
ДТП Харків: Загинув пасажир під час зіткнення Skoda Octavia та ЗАЗ Sens
 
Слідчими за фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
 
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  смерть, дтп, харків, аварія
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