    
Главная Новини Харкова Освіта Перший навчальний день в "метрошколі": Ігор Терехов розповів подробиці
04.09.2023  14:45   Віталій Хінєвіч

Перший навчальний день в "метрошколі": Ігор Терехов розповів подробиці

4 вересня на території кількох станцій метрополітену розпочався навчальний процес. Для цих потреб облаштували спеціальні класи, які дозволять повною мірою опанувати шкільну програму, передає РЕДПОСТ .

 
Харківський міський голова Ігор Терехов, спілкуючись з журналістами, повідомив, що  було створено 60 шкільних класів. Проте за минулі вихідні їхня кількість зросла до 61.
 
«Зараз 61 клас. Однак у нас є ще можливість збільшити їхню кількість. Ми маємо надію, що у нас їх буде 68. Є певний попит серед батьків та дітей», – повідомив Ігор Терехов.
 
Також мер Харкова зазначив, що перший навчальний день пройшов без затримок та відхилень від шкільного розкладу. Перша зміна навчатиметься до 12:00, друга з 13:00 до 16:00.
 
Перший навчальний день пройшов без затримок. Ми запустили шкільні автобуси. Також патрульна поліція супроводжуватиме автобуси і знаходиться на станціях метро з метою безпеки школярів», - додав Ігор Терехов.
 
Уроки для перших класів проходитимуть по 30 хвилин із перервами. У свою чергу, як зазначив Ігор Терехов, наприклад у 4,5, 6 та 7 класів уроки будуть по 45 хвилин. Кількість дисциплін які викладають у класах метро на даний момент три. Однак їх перелік може надалі зрости.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові для школярів пролунав перший дзвінок: фото.
 
Источник:   Ігор Терехов
 Тэги:  харків, освіта, ігор терехов, метро
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.09 Надзвичайні події Які заборонені предмети намагалися пронести громадяни до судів Харкова 04.09 Дороги та транспорт На Харківщині продовжують відновлювати мости 04.09 ЖКГ Внутрішньобудинкові електромережі у Харкові підготували до опалювального сезону
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 