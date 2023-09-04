04.09.2023 14:45 Віталій Хінєвіч

Перший навчальний день в "метрошколі": Ігор Терехов розповів подробиці

4 вересня на території кількох станцій метрополітену розпочався навчальний процес. Для цих потреб облаштували спеціальні класи, які дозволять повною мірою опанувати шкільну програму, передає РЕДПОСТ .

Харківський міський голова Ігор Терехов, спілкуючись з журналістами, повідомив, що було створено 60 шкільних класів. Проте за минулі вихідні їхня кількість зросла до 61.

«Зараз 61 клас. Однак у нас є ще можливість збільшити їхню кількість. Ми маємо надію, що у нас їх буде 68. Є певний попит серед батьків та дітей», – повідомив Ігор Терехов.

Також мер Харкова зазначив, що перший навчальний день пройшов без затримок та відхилень від шкільного розкладу. Перша зміна навчатиметься до 12:00, друга з 13:00 до 16:00.

Перший навчальний день пройшов без затримок. Ми запустили шкільні автобуси. Також патрульна поліція супроводжуватиме автобуси і знаходиться на станціях метро з метою безпеки школярів», - додав Ігор Терехов.

Уроки для перших класів проходитимуть по 30 хвилин із перервами. У свою чергу, як зазначив Ігор Терехов, наприклад у 4,5, 6 та 7 класів уроки будуть по 45 хвилин. Кількість дисциплін які викладають у класах метро на даний момент три. Однак їх перелік може надалі зрости.