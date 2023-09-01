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01.09.2023  13:13   Віталій Хінєвіч

У Харкові для школярів пролунав перший дзвінок: фото

1 вересня на офлайн лінійці школярів мііста привітав Харківській міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.


Фото: Василь Голосний

«В добру путь, дорогі школярі! Чекаю на той час, коли загальноміську лінійку ми проведемо разом на Майдані Свободи!», – звернувся до школярів та їхніх батьків Харківський міський голова Ігор Терехов.

Раніше РЕДПОСТ публікував фото, як 1 вересня у школах міста проходять віртуальні урочисті лінейки до Дня знань.

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Тэги:  школа, перший дзвінок, харків
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