01.09.2023 13:13 Віталій Хінєвіч

У Харкові для школярів пролунав перший дзвінок: фото

1 вересня на офлайн лінійці школярів мііста привітав Харківській міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.



Фото: Василь Голосний

«В добру путь, дорогі школярі! Чекаю на той час, коли загальноміську лінійку ми проведемо разом на Майдані Свободи!», – звернувся до школярів та їхніх батьків Харківський міський голова Ігор Терехов.

Раніше РЕДПОСТ публікував фото, як 1 вересня у школах міста проходять віртуальні урочисті лінейки до Дня знань.

Фотогалерея