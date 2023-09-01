У Харкові для школярів пролунав перший дзвінок: фото

1 вересня на офлайн лінійці школярів мііста привітав Харківській міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
«В добру путь, дорогі школярі! Чекаю на той час, коли загальноміську лінійку ми проведемо разом на Майдані Свободи!», – звернувся до школярів та їхніх батьків Харківський міський голова Ігор Терехов.
Раніше РЕДПОСТ публікував фото, як 1 вересня у школах міста проходять віртуальні урочисті лінейки до Дня знань.
Пам'ятайте: будь-які плани можуть піти шкереберть з вини непередбачених обставин. Головне – утриматися від конфліктів і бути готовим до несподіванок та змін настрою.
Протягом усього дня від ранку до вечора небо над Харковом буде прикрите хмарами. Опадів не передбачається.
Так заведено, що першого дня осені у мільйонної армії школярів та студентів починається новий навчальний рік.
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