У передмісті Харкова ремонтують дорогу: фото

У межях смт Бабаї Харківського району проходить ремонт ділянки понад 8 кілометрів.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, дороги загального користування місцевого значення відновлює держпідприємство «Дороги Харківщини».
У селищі Бабаї успішно завершили роботи з укладання влаштувального шару асфальтобетонного покриття. Загальна запланована довжина відреставрованого участка дороги становить понад 8 кілометрів.
Нараз проводяться роботи з будівлі тротуарів, встановлення автопавільйонів на зупинках громадського транспорту, монтажу водоскидів й водопропускних труб, а також облаштовування бордюрного каміння та перильного огородження.
А за межами смт Бабаї розпочато роботи з розширення проїзної частини до нормативних показників.
Водіїв просять бути уважними в місцях проведення дорожніх робіт, звертати увагу на нові дорожні знаки та дотримуватись правил дорожнього руху.
Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники відновлюють асфальтобетонне покриття та наносять дорожню розмітку.
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