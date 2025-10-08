    
08.10.2025  18:14   Рита Парфенова

У Харкові тимчасово перекриють трамвайний переїзд на Салтівському шосе

Рух транспорту через трамвайний переїзд на перехресті Салтівського шосе та вул. Євгена Храпка буде заборонений два дня.

Новини Харкова: тимчасове закриття трамвайного переїзду на Салтівському шосе

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду, рух транспорту на трамвайному переїзді на перехресті Салтівського шосе та вулиці Євгена Храпка буде тимчасово заборонений з 9:00 9 жовтня до 17:00 10 жовтня.

За інформацією Департаменту будівництва та шляхового господарства, обмеження пов’язане з роботами з облаштування верхнього покриття трамвайних колій.

Об’їхати закриту ділянку водії зможуть через перехрестя Салтівське шосе – вул. Леоніда Бикова та інші сусідні вулиці.

