Що робити у разі втрати документів на нерухомість: відповідь фахівців

В умовах війни закономірними є випадки, коли документи на нерухоме майно втрачаються, пошкоджуються чи псуються. Однак це не означає втрату права власності на нерухоме майно — квартиру, будинок, земельну ділянку тощо.

Для відновлення документів, на підставі яких було набуто нерухоме майно, законодавством передбачено видачу дубліката або ж нового примірника чи належним чином завіреної копії відповідного документа. Все залежить від того, що це за документ. Також може бути застосований і судовий порядок визнання права власності у разі втрати документа.

Він необхідний у випадку неможливості жодним іншим чином підтвердити людиною своє право власності. Головне — діяти відповідно до закону та своєчасно вчинити усі необхідні дії. Міністерство юстиції пояснює, як саме.

У разі втрати, пошкодження чи псування витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

З 1 січня 2013 року відомості про право власності на нерухоме майно вносяться до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно шляхом проведення державної реєстрації. Якщо власником було набуто право власності на квартиру, будинок чи земельну ділянку після цієї дати (шляхом купівлі, отримання в дар чи у спадок) та проведено державну реєстрацію права власності (за загальним правилом це робить нотаріус, який посвідчував договір чи видавав свідоцтво), то разом із документами, що підтверджують набуття права власності на нерухоме майно, такий власник отримує витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Помилковою та досить поширеною практикою є сприйняття витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно як документа, що підтверджує набуття права власності на нерухоме майно. Ні, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно не є таким документом.

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно є документом, що видається за результатом проведеної державної реєстрації та лише підтверджує, що відповідна реєстрація була проведена.

Тому у разі втрати, пошкодження чи псування витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ніяких дій власнику робити не потрібно. Державну реєстрацію права власності на нерухоме майно проведено в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а тому в будь-який момент можна отримати інформацію з цього реєстру.

Більш того, цією інформацією користуються органи державної влади чи органи місцевого самоврядування, а також нотаріуси, наприклад, у випадку коли власник має бажання продати чи подарувати власне майно.

Якщо ж власник бажає отримати інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, то достатньо звернутися до будь-якого ЦНАПу чи нотаріуса, сплативши адміністративний збір. Отримати таку інформацію можливо і в електронній формі через портал Дія.

Якщо втрачено свідоцтво про право власності або державний акт про право власності на земельну ділянку, видані до 1 січня 2013 року

Видача свідоцтв про право власності чи державних актів на право власності на земельну ділянку супроводжувалося проведенням реєстраційних дій в Реєстрі прав власності на нерухоме майно та Державному реєстрі земель. Вказані реєстри припинили своє функціонування з 01.01.2013 року. При цьому Реєстр прав власності на нерухоме майно став невід’ємною архівною складовою частиною Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а відомості Державного реєстру земель перенесені до Державного земельного кадастру.

Власники нерухомого майна, що набули права власності на підставі таких документів, у разі їх втрати, пошкодження чи псування мають можливість провести державну реєстрацію права власності на таке майно в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно без подання таких документів. У такому випадку державним реєстратором будуть використовуватися відомості Реєстру права власності на нерухоме майно чи Державного земельного кадастру. Така процедура може бути застосована і у разі, коли реєстрація права власності на підставі свідоцтва про право власності проводилася підприємством БТІ на паперових носіях інформації без використання Реєстру права власності на нерухоме майно.

В подальшому це дає можливість використовувати відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на підтвердження свого права власності.

Для проведення державної реєстрації права власності у такому випадку достатньо звернутися до будь-якого ЦНАПу або нотаріуса в межах області, де розташоване нерухоме майно.

Утім, якщо нерухоме майно розташовано в Автономній Республіці Крим, місті Севастополь, Донецькій, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях, звернутися можна до будь-якого ЦНАПу чи нотаріуса в межах території України. До цього переліку з 13 жовтня поточного року також додається ще й Чернігівська область.

Подати заяву про державну реєстрацію права власності можна також і в електронній формі через портал Дія (Луганської та Донецької областей).

При проведенні такої реєстрації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно обов’язково зазначаються відомості про втрату, пошкодження чи зіпсування відповідного документа.

Така державна реєстрація права власності є безкоштовною.

Якщо втрачено або зіпсовано документ, посвідчений або виданий нотаріусом (договір купівлі-продажу, дарування або свідоцтво про право на спадщину)

У разі втрати або зіпсування документа, посвідченого або виданого нотаріусом за письмовою заявою осіб, за дорученням яких або щодо яких вчинялася нотаріальна дія, нотаріусом видається дублікат втраченого або зіпсованого документа.

Тобто якщо майно було придбане за договором відчуження нерухомого майна (купівлі-продажу, дарування тощо), отримано внаслідок спадкування, то за дублікатом документа потрібно звернутися до того нотаріуса, який посвідчував або видавав нотаріальний документ.

У разі припинення нотаріусом своєї нотаріальної діяльності, слід подати заяву до державного нотаріального архіву, до якого передані на зберігання архів та документи нотаріального діловодства цього нотаріуса. Інформацію щодо місцезнаходження архіву нотаріуса можна дізнатися звернувшись до територіального органу Мінʼюсту.

Дублікат документа повинен містити весь текст посвідченого або виданого документа, оригінал якого вважається таким, що втратив чинність. На дублікаті документа робиться відмітка про те, що він має силу оригіналу, і вчиняється посвідчувальний напис.

Як підтвердити право власності шляхом звернення до суду

Бувають випадки, коли підтвердити належність нерухомого майна на право власності жодним чином неможливо. Вищенаведені механізми неможливо застосувати, наприклад, якщо архів нотаріуса чи органу місцевого самоврядування перебуває на тимчасово окупованій території України або знищено і підтвердити державну реєстрацію права власності на паперових носіях підприємств БТІ неможливо. Тоді єдиним способом для захисту ваших прав на нерухоме майно є звернення до суду з позовом про визнання права власності у разі втрати документа, який засвідчує таке право.

Щоб визнати право власності на нерухоме майно через суд, потрібно подати позовну заяву до суду за місцезнаходженням нерухомого майна.

У разі якщо таке майно розташоване на території, на якій судом не здійснюється правосуддя, зокрема тимчасова окупована територія, варто звернутися до суду, який найбільш територіально наближений до суду, що не може здійснювати правосуддя.

З переліком судів, територіальну підсудність яких було змінено у зв’язку з неможливістю здійснювати правосуддя під час воєнного стану можна ознайомитися за посиланням.

Оскільки судове рішення не породжує права власності, а лише підтверджує наявне у позивача право власності, набуте раніше на законних підставах, після отримання рішення суду необхідно зареєструвати право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Реєстрація права власності в такому випадку проводиться за зверненням заявника незалежно від місцезнаходження нерухомого майна.

Якщо рішення суду, яке підтверджувало ваше право власності, втрачено, ви можете звернутися до суду першої інстанції з проханням видати це рішення повторно.

