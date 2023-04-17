17.04.2023 15:00 Віталій Хінєвіч

Як українцям онлайн перевірити стан готовності документів

Українці, які подали заяву на оформлення ID-картки чи закордонного паспорта, можуть перевірити готовність своїх документів без відвідин підрозділів ДМС.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Для цього достатньо скористатися онлайн-сервісом «Перевірка стану оформлення документів».

За допомогою сервісу можна перевірити стан оформлення таких документів:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

ID-картка, посвідка на тимчасове проживання;

посвідка на постійне проживання;

дозвіл на імміграцію в Україну;

продовження строку перебування в Україні.

Щоб перевірити стан оформлення зазначених вище документів в онлайн-сервісі, замовник має виконати такі кроки:

вибрати тип документа, стан виготовлення якого потрібно перевірити;

вказати, для кого виготовляється паспорт;

ввести дані документа, на підставі якого здійснювалось оформлення;

ввести серію (за наявності) та номер цього документа;

дочекатися інформації стосовно готовності документа.

При введенні серії та номера документа необхідно враховувати таке:

серія паспорта у формі книжечки вводиться великими українськими літерами, а свідоцтва про народження – як зазначено у самому документі;

якщо серія свідоцтва про народження починається з 1 або І, у базі може бути один із трьох варіантів написання: цифра 1, українська літера І, латинська літера I залежно від того, яку з них оператор ввів під час оформлення;

серію та номер документа іноземця або особи без громадянства вводять без розділових знаків: крапки, коми, тире.

Готовність документа можна перевірити вже з наступного дня після подання заяви до територіального підрозділу ДМС.



