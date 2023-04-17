17.04.2023 15:00 Віталій Хінєвіч
Як українцям онлайн перевірити стан готовності документів
Українці, які подали заяву на оформлення ID-картки чи закордонного паспорта, можуть перевірити готовність своїх документів без відвідин підрозділів ДМС.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Для цього достатньо скористатися онлайн-сервісом «Перевірка стану оформлення документів».
За допомогою сервісу можна перевірити стан оформлення таких документів:
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паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
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ID-картка, посвідка на тимчасове проживання;
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посвідка на постійне проживання;
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дозвіл на імміграцію в Україну;
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продовження строку перебування в Україні.
Щоб перевірити стан оформлення зазначених вище документів в онлайн-сервісі, замовник має виконати такі кроки:
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вибрати тип документа, стан виготовлення якого потрібно перевірити;
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вказати, для кого виготовляється паспорт;
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ввести дані документа, на підставі якого здійснювалось оформлення;
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ввести серію (за наявності) та номер цього документа;
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дочекатися інформації стосовно готовності документа.
При введенні серії та номера документа необхідно враховувати таке:
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серія паспорта у формі книжечки вводиться великими українськими літерами, а свідоцтва про народження – як зазначено у самому документі;
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якщо серія свідоцтва про народження починається з 1 або І, у базі може бути один із трьох варіантів написання: цифра 1, українська літера І, латинська літера I залежно від того, яку з них оператор ввів під час оформлення;
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серію та номер документа іноземця або особи без громадянства вводять без розділових знаків: крапки, коми, тире.
Готовність документа можна перевірити вже з наступного дня після подання заяви до територіального підрозділу ДМС.
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