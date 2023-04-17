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17.04.2023  15:00   Віталій Хінєвіч

Як українцям онлайн перевірити стан готовності документів

Українці, які подали заяву на оформлення ID-картки чи закордонного паспорта, можуть перевірити готовність своїх документів без відвідин підрозділів ДМС.

паспорт
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
 
Для цього достатньо скористатися онлайн-сервісом «Перевірка стану оформлення документів». 
 
За допомогою сервісу можна перевірити стан оформлення таких документів:
 
  • паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
  • ID-картка, посвідка на тимчасове проживання;
  • посвідка на постійне проживання;
  • дозвіл на імміграцію в Україну;
  • продовження строку перебування в Україні.
Щоб перевірити стан оформлення зазначених вище документів в онлайн-сервісі, замовник має виконати такі кроки:
 
  • вибрати тип документа, стан виготовлення якого потрібно перевірити;
  • вказати, для кого виготовляється паспорт;
  • ввести дані документа, на підставі якого здійснювалось оформлення;
  • ввести серію (за наявності) та номер цього документа;
  • дочекатися інформації стосовно готовності документа.
При введенні серії та номера документа необхідно враховувати таке:
 
  • серія паспорта у формі книжечки вводиться великими українськими літерами, а свідоцтва про народження – як зазначено у самому документі;
  • якщо серія свідоцтва про народження починається з 1 або І, у базі може бути один із трьох варіантів написання: цифра 1, українська літера І, латинська літера I залежно від того, яку з них оператор ввів під час оформлення;
  • серію та номер документа іноземця або особи без громадянства вводять без розділових знаків: крапки, коми, тире.
Готовність документа можна перевірити вже з наступного дня після подання заяви до територіального підрозділу ДМС.
 

Источник:   Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
 Тэги:  документи
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