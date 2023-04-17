17.04.2023 15:20 Віталій Хінєвіч

Харківські рятувальники виграли чемпіонат ДСНС з поліатлону

Збірна команда Національного університету цивільного захисту України стала переможницею чемпіонату ДСНС з поліатлону, який 12-14 квітня відбувся у Вінниці.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.

За звання найкращих на чемпіонаті ДСНС з поліатлону серед органів та підрозділів цивільного захисту змагалися 84 спортсмени у складі 20-ти команд. Клас показували у з плаванні, стрільбі з пістолета та легкоатлетичному бігу.

І місце у загальнокомандному заліку посіла команда Національного університету цивільного захисту України, срібним призером стала команда Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, а бронзу виборола команда Головного управління ДСНС України в Одеській області.

В особистому заліку спортсмени НУЦЗУ показали наступні результати:

І місце серед чоловіків 2 вікової групи (30-39 років) посів старший викладач кафедри фізичної підготовки Володимир Жогло.

І місце сереж жінок (18-39 років) здобула курсантка 1-го курсу факультету цивільного захисту Кристина Ковальова.

ІІ місце серед чоловіків 3 вікової групи (40-49 років) виборов доцент кафедри пожежної та рятувальної підготовки Антон Чернуха.

ІІ місце серед чоловіків 1 вікової групи (18-29 років) посів курсант 3-го курсу факультету пожежної безпеки Андрій Луганський.

Раніше РЕДПОСТ писав, що рятівники Харківщини отримали мікроавтобуси.



