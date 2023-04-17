Рятівники Харківщини отримали мікроавтобуси

П'ять мікроавтобусів надійшли рятівникам Харківщини у якості гуманітарної допомоги.
Як повідомив кореспондент РЕДПОСТ, передача техніки для забезпечення потреб Харківського гарнізону ДСНС відбулая на майдані Свободи у Харкові.
П'ять мікроавтобусів надійшли у якості гуманітарної допомоги від Федерального міністерства внутрішніх справ Німеччини.
Нові сучасні автівки допоможуть рятівникам швидше і ефективніше проводити евакуацію цивільного населення з зони активних бойових дій та прифронтових районів.
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині дитячий будинок отримав гуманітарну допомогу від поліцейських та волонтерів.
Кохання, спілкування, гроші – у цих областях сьогодні найлегше здобувати перемоги. Головне не йти сліпо з приводу своїх почуттів, а продумувати можливі наслідки.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
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