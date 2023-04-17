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17.04.2023  13:34   Рита Парфенова

Рятівники Харківщини отримали мікроавтобуси

П'ять мікроавтобусів надійшли рятівникам Харківщини у якості гуманітарної допомоги.


Фото Василь Голосний

Як повідомив кореспондент РЕДПОСТ, передача техніки для забезпечення потреб Харківського гарнізону ДСНС відбулая на майдані Свободи у Харкові.

П'ять мікроавтобусів надійшли у якості гуманітарної допомоги від Федерального міністерства внутрішніх справ Німеччини.  

Нові сучасні автівки допоможуть рятівникам швидше і ефективніше проводити евакуацію цивільного населення з зони активних бойових дій та прифронтових районів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині дитячий будинок отримав гуманітарну допомогу від поліцейських та волонтерів.

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Тэги:  дснс, гуманітарная допомога, харків
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