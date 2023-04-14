14.04.2023 17:37 Дмитро Колонєй

Правоохоронці Харківщини допомогли дитячому будинку

На Харківщині дитячий будинок отримав гуманітарну допомогу від поліцейських та волонтерів

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, 14 квітня 2023 року помічник начальника з гуманітарних питань ГУНП в Харківській області В’ячеслав Марков разом з начальником відділу поліції № 2 Чугуївського РУП Сергієм Приймаком спільно з волонтерською організацією «TrueHelp» відвідали дитячий будинок «Сузір'я» Слобожанської ОТГ.

Правоохоронці та волонтери доставили вихованцям, які у період війни росії проти України опинилися у складних життєвих обставинах, два монітори, постільну білизну, джинси, куртки, комбінезони дитяче взуття та дощовики.





Источник: ГУ Нацполіції

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