14.04.2023 18:00 Віталій Хінєвіч

Аграрії Харківщини засіяли понад 15 тисяч гектарів

Весняно-польові роботи тривають в Красноградському, Лозівському, частинах Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

За 2 тижні польових робіт фермери встигли засіяти більш ніж 15 тисяч гектарів полів, повідомив заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов. Темпи сповільнюють несприятливі погодні умови.

«Через значні опади на Харківщині, аграрії не мають змоги повноцінно оброблювати свої угіддя. Як тільки ситуація зміниться, темпи весняно-полових робіт будуть зростати», - зазначив Євген Іванов.

Крім того, на Харківщині тривають роботи з розмінування територій в тому числі земель сільгосппризначення. Піротехнічні підрозділи убезпечили 700 гектарів площі. Загалом розмінування й обстеження потребують близько 570 тисяч гектарів.

Нагадаємо, в межах цьогорічної посівної кампанії на Харківщині планують засіяти 634 тисячі гектарів. Очікується збільшення посівних площ під ярі та олійні зернові культури.



