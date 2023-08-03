03.08.2023 18:00 Віталій Хінєвіч

Аграрії Харківської області зібрали більш ніж 643 тисячі тонн зерна нового врожаю

У межах жнив господарства обробили майже 150 тисяч тонн сільгоспугідь. Це 28% від запланованої площі, повідомив заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов, передає РЕДПОСТ .

Найбільше намолочено пшениці - 541,9 тисячі тонн. Також збирають ячмінь, горох, озиме жито, овес, кукурудзу та ріпак. Жнива тривають в усіх районах області, де дозволяє безпекова ситуація. Найбільше врожаю зібрали аграрії Лозівщини та Красноградщини.

«Протягом тижня господарства області продовжували збір озимих та ярих зернових культур, на окремих ділянках центральної частини області збирали кукурудзу на силос. Погодні умови для проведення польових робіт в останні дні липня були малосприятливими через сильні дощі зі шквалистим вітром і градом. Утім аграрії нарощують темпи», - зазначив Євген Іванов.

Заступник начальника ХОВА також повідомив, що цьогоріч на полях Харківщини сталися 7 пожеж, одна з них – внаслідок ворожого обстрілу Богодухівського району. Там згоріло поле з озимою пшеницею на площі 21 гектар.

Внаслідок дій російських окупантів постраждало понад 630 сільськогосподарських підприємств Харківської області, які займаються рослинництвом.

«На цей час утворено 19 комісій по районах області, які розраховують збитки, завдані власникам землі та землекористувачам тергромад Харківської області. За попередніми розрахунками, керівники сільськогосподарських підприємств оцінюють шкоду, що завдана майну господарств, зокрема земельним ресурсам, у близько 18,1 мільярда гривень», - розповів Євген Іванов.

Крім того, під час проведення сільськогосподарських робіт на полях області відбулося 18 випадків наїзду сільськогосподарської техніки на вибухонебезпечні предмети.