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01.06.2023  18:00   Віталій Хінєвіч

У Харківській області аграрії засіяли понад 614 тисяч гектарів полів

Лідером за кількістю засіяних площ стала Богодухівщина. Фермери району засіяли майже 120 тис. гектарів. А в Лозівському та Красноградському – по 80 тис. га.

поле
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Цього сезону аграрії Харківської області вже засіяли 264,3 тис. га ярими зерновими та зернобобовими культурами. Соняшником засіяно 326,9 тис. га, а соєю – 23,4 тис. га.
Весняно-польові роботи проводяться в усіх районах Харківщини, де дозволяє безпекова ситуація.
 
«Попри бойові дії маємо піклуватися про продовольчу безпеку регіону та країни. Цьогоріч через несприятливі погодні умови строки посівної було посунуто. Утім наші аграрії наростили темпи і вже загалом засіяли 614 тис. га», - зазначив Євген Іванов.
 
Проводити посівну Харківщині допомагають міжнародні партнери. Зокрема, від Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) гуманітарне насіння отримали 870 господарств області. Фермерам передавали насіння ячменю, гороху, кукурудзи та соняшнику. За Програмою USAID з аграрного та сільського розвитку фермери отримали добрива для ярих і озимих культур та насіння соняшнику.
 
Окрім фермерських господарств допомогу отримували приватні домогосподарства. Картоплю для посадки отримали 5000 людей, а насіння овочевих культур – майже 2,2 тисячі.
 
В регіоні тривають роботи з розмінування територій, зокрема сільгоспугідь. Обстежено майже 15,8 тис. га, розміновано 5,2 га.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині повноцінно відновлюють 8 зруйнованих мостів.
 

Источник:   ХОВА
 Тэги:  харків, аграрії
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