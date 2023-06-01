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01.06.2023  17:30   Василій Голосний

Ігор Терехов зустрівся з переможцями акції «Поділися своїми мріями» (фото)

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 1 червня, привітав зі святом дитинства школярів, які написали йому листи в рамках акції «Поділися своїми мріями», присвяченій Дню захисту дітей. Під час зустрічі діти розповіли меру про те, яким бачать Харків майбутнього.


Фото: Василій Голосний / РЕДПОСТ
Своєю чергою Ігор Терехов зазначив, що був вражений тим, що мрії дітей не про матеріальне.
 
«Абсолютно кожен писав про перемогу і мир. Незважаючи на вік, незважаючи на те, що всі діти різні, мета і мрія - одна на всіх. Я щасливий, що наші діти саме такі, і впевнений, що ми, дорослі, всі ці мрії виконаємо. Дякую вам, діти, за те, як ви мислите, дякую вчителям за те, що виховали це в вас, дякую батькам за те, що мають таких гідних дітей», - зазначив Ігор Терехов.
 
Авторам найбільш зворушливих листів Ігор Терехов вручив подарунки.
 
Листи мерові протягом травня могли написати учні всіх шкіл міста Харкова. Всього участь в акції взяли 5833 школяра з 33 країн і 18 областей України.

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Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, ігор терехов
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