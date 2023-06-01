Ігор Терехов зустрівся з переможцями акції «Поділися своїми мріями» (фото)

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 1 червня, привітав зі святом дитинства школярів, які написали йому листи в рамках акції «Поділися своїми мріями», присвяченій Дню захисту дітей. Під час зустрічі діти розповіли меру про те, яким бачать Харків майбутнього.
Приготуйтеся до того, що вам все буде справа. Найкраще використовувати це у мирному ключі – виявити свої організаторські таланти на роботі чи вдома.
У Харкові ранкові хмари не протримаються довго, у другій половині дня пануватиме ясна погода. Без опадів.
У перший день літа у багатьох країнах відзначається свято, присвячене дітям
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