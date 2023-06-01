01.06.2023 17:00 Віталій Хінєвіч

Загибель курсантів ДСНС у Харківській області: що відомо

31 травня на Харківщині відбулася детонація вибухонебезпечного предмета, який забрав життя двох курсантів ДСНС.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування.

Повідомляється, що на Харківщині відбулася детонація вибухонебезпечного предмету, тип якого встановлюють. Внаслідок події двоє курсантів загинули, один отримав поранення.

Як розповів співрозмовник Суспільному подія сталося у приміщенні гуртожитку, де навчаються та живуть курсанти.

«Це був наказ керівника. Два хлопці намагалися прибрати вибухову речовину зі снаряда, щоб зробити муляж. Курсантам поставили умову, якщо вони цього не зроблять, їх не відпустять у звільнення, а весь взвод та курс змусять бігати по стадіону. Інші курсанти сиділи в аудиторії, яка розташована поряд. Спочатку було тихо, потім пролунав вибух. Спочатку подумали, що було влучання»,- розповів співрозмовник.

За його словами, одного з курсантів отримав поранення, він сидів в аудиторії біля дверей.

"Одногрупники витягнули пораненого на вулицю та передали співробітникам санчастини. Згодом рятувальники дістали загиблих хлопців. Снаряд розбирали без нагляду начальника та викладачів.

Інше керівництво у цей час займалося своїми обов'язками, командир взводу та викладачі пішли на обід, інші були на шикуванні з іншими курсантами. Нині поліція проводить розслідування", — розповів співрозмовник Суспільне Харків.

Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок вибуху поранення отримав 20-річний курсант. Він зазнав незначних травм, загрози його життю немає. Двоє курсантів віком 21 і 22 років загинули внаслідок отриманих травм у машині швидкої допомоги дорогою до медичного закладу.



