01.06.2023 16:30 Віталій Хінєвіч
Вакансії у Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 1 червня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1539 вакансій.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
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1. Токар – 30 000 грн
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2. Лікар-офтальмолог – 23 000 грн
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3. Фахівець із публічних закупівель – 20 000 грн
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4. Юрисконсульт – 16 000 грн
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5. Головний бухгалтер – 15 000 грн
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6. Бухгалтер – 14 000 грн
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7. Логіст – 11 600 грн
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8. Головний спеціаліст – державний інспектор за використанням та охороною земель – 11 230 грн
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9. Офіс-адміністратор – 11 000 грн
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10. Кухар – 10 000 грн
З повним переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття необхідно звертатися у телеграм
або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 96, 099 020 87 21, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68.
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості можливо знайти на сайті.
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