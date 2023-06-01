01.06.2023 16:15 Віталій Хінєвіч

На Харківщині загинули курсанти ДСНС, один поранений

31 травня о 14:30 в одному із навчальних підрозділів ДСНС стався вибух.

Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, передає РЕДПОСТ

Дмитро Чубенко повідомив, що внаслідок вибуху поранення отримав 20-річний курсант. Він зазнав незначних травм, загрози його життю немає.

Двоє курсантів віком 21 і 22 років загинули внаслідок отриманих травм у машині швидкої допомоги дорогою до медичного закладу.

Усі вони були студентами 3-го курсу одного з університетів системи ДСНС.

На даний момент проводяться першочергові слідчі дії (огляд місця події із залученням вибухотехніків та встановлення свідків). Тип вибухової речовини встановлюється.

Для встановлення обставин пригоди попередньо внесено відомості до ЄРДР п.1 ч.2 ст.115 ККУ (загибель двох осіб).





Источник: Дмитро Чубенко

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