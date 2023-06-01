    
Главная Новини Харкова ЖКГ Харківські комунальники використовують інноваційне обладнання для діагностики водоводів
01.06.2023  15:45   Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники використовують інноваційне обладнання для діагностики водоводів

На комунальному підприємстві «Харківводоканал» застосовують високотехнологічне інноваційне обладнання для проведення діагностики водопровідних мереж, передає РЕДПОСТ .

Харківські комунальники
 
Як розповів начальник лабораторії діагностики роботи водопровідних мереж комплексу «Харківводопостачання» Микола Волошин, система телеінспекції Rausch, надана представниками Посольства Швейцарії, є унікальною та виконує великий спектр завдань під час обстеження трубопроводів різних діаметрів.
 
«Зокрема, дана система телеінспекції була задіяна фахівцями лабораторії для комплексного обстеження ділянки водопровідної магістралі на вулиці Сумській. У ході досліджень за багатьма параметрами виявлено численні пошкодження трубопроводу та керівництвом підприємства було прийнято рішення замінити технічно зношену ділянку магістралі. Наразі роботи з перекладки методом горизонтально-спрямованого буріння йдуть повним ходом», - зазначив Микола Волошин.
 
Харківські комунальники
 
Також начальник лабораторії повідомив, що це діагностичне обладнання використовується на протязі кількох місяців, і отримані результати проведених досліджень є безпомилковими. Паралельно застосовується і традиційна технологія визначення прихованих витоків води. Але, закордонна система телеінспекції більш ефективна і дозволяє точно знаходити пошкодження водоводів у важкодоступних місцях, зокрема, на трубопроводах, що розташовані під проїжджою частиною.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці відновлюють газопостачання на Харківщині після ворожих обстрілів.
 

Источник:   Харківводоканал
 Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
31.05 ЖКГ У «Харківобленерго» нагадали абонентам, як передавати показання лічильників 31.05 ЖКГ Комунальники по вулиці Сумській перекладають водовід 31.05 ЖКГ Фахівці відновлюють газопостачання на Харківщині після ворожих обстрілів
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 