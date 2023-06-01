01.06.2023 15:45 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники використовують інноваційне обладнання для діагностики водоводів

На комунальному підприємстві «Харківводоканал» застосовують високотехнологічне інноваційне обладнання для проведення діагностики водопровідних мереж, передає РЕДПОСТ .

Як розповів начальник лабораторії діагностики роботи водопровідних мереж комплексу «Харківводопостачання» Микола Волошин, система телеінспекції Rausch, надана представниками Посольства Швейцарії, є унікальною та виконує великий спектр завдань під час обстеження трубопроводів різних діаметрів.

«Зокрема, дана система телеінспекції була задіяна фахівцями лабораторії для комплексного обстеження ділянки водопровідної магістралі на вулиці Сумській. У ході досліджень за багатьма параметрами виявлено численні пошкодження трубопроводу та керівництвом підприємства було прийнято рішення замінити технічно зношену ділянку магістралі. Наразі роботи з перекладки методом горизонтально-спрямованого буріння йдуть повним ходом», - зазначив Микола Волошин.

Також начальник лабораторії повідомив, що це діагностичне обладнання використовується на протязі кількох місяців, і отримані результати проведених досліджень є безпомилковими. Паралельно застосовується і традиційна технологія визначення прихованих витоків води. Але, закордонна система телеінспекції більш ефективна і дозволяє точно знаходити пошкодження водоводів у важкодоступних місцях, зокрема, на трубопроводах, що розташовані під проїжджою частиною.



