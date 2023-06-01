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01.06.2023  15:20   Віталій Хінєвіч

Про стан бомбосховищ у Харкові та їх доступність розповів Ігор Терехов

Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" повідомив, що до питання бомбосховищ підходять дуже ретельно, передає РЕДПОСТ .

Ігор Терехов
 
«Наше місто дуже близьке до кордону з росією і сьогодні весь час триває повітряна тривога. Щодо укриттів, ми дуже ретельно підходимо до цього. Ми підготували бомбосховища, укриття та відкрили їх, звичайно. Ми контролюємо їх», - повідомив Ігор Терехов.
 
Водночас він додав, що за ці об'єкти відповідають профільні департаменти. Також є особи, які відповідають за укриття в житлових будинках.
 
«Ми готувалися, готувалися й у війні. Так, були деякі недоліки. Але зараз ми відбудували таку систему, що люди можуть безперешкодно приходити до бомбосховища, до укриття», - зазначив мер Харкова.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у різних районах Харкова продовжуються роботи з ремонту бомбосховищ.
 

Тэги:  харків, ігор терехов, укриття
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