Про стан бомбосховищ у Харкові та їх доступність розповів Ігор Терехов

Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" повідомив, що до питання бомбосховищ підходять дуже ретельно, передає РЕДПОСТ .
Комментариев: 0
Приготуйтеся до того, що вам все буде справа. Найкраще використовувати це у мирному ключі – виявити свої організаторські таланти на роботі чи вдома.
У Харкові ранкові хмари не протримаються довго, у другій половині дня пануватиме ясна погода. Без опадів.
У перший день літа у багатьох країнах відзначається свято, присвячене дітям
влажность:
давление:
ветер: