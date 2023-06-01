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01.06.2023  15:02   Рита Парфенова

У Харкові відкрилася виставка «Втрачене дитинство»

Фотофиставка, присвячена вбитим на війні дітям, працюватиме у вестибюлі ст. м. «Майдан Конституції».


Фото: Василь Голосний

Як повідомляє кореспондент РЕДПОСТ експозиція присвячена історіям понад 20 дітей, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації проти України.

 Виставка працюватиме до 4 червня включно.
 
Організатор проєкту - платформа пам'яті Меморіал, яка з березня 2022 року розповідає історії загиблих військових та цивільних. Захід проводиться за сприяння Харківського міського голови Ігоря Терехова, Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту спільно з Агенцією медійного росту «Або».

Раніше РЕДПОСТ писав, що на площі Свободи у Харкові проходить виставка The War Is Not Over Yet ("Війна ще не закінчилася"), яка розповідає про українських та закордонних журналістів, операторів, фотографів, фіксерів, які загинули, були вбиті, поранені, викрадені від початку повномасштабного вторгення Росії.

 

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Тэги:  виставка, харків
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