01.06.2023 15:02 Рита Парфенова

У Харкові відкрилася виставка «Втрачене дитинство»

Фотофиставка, присвячена вбитим на війні дітям, працюватиме у вестибюлі ст. м. «Майдан Конституції».



Фото: Василь Голосний

Як повідомляє кореспондент РЕДПОСТ експозиція присвячена історіям понад 20 дітей, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації проти України.

Виставка працюватиме до 4 червня включно.



Організатор проєкту - платформа пам'яті Меморіал, яка з березня 2022 року розповідає історії загиблих військових та цивільних. Захід проводиться за сприяння Харківського міського голови Ігоря Терехова, Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту спільно з Агенцією медійного росту «Або».

