30.05.2023 15:09 Рита Парфенова

У Харкові відкрилася фотовиставка «Війна ще не закінчилася»

На площі Свободи у Харкові проходить виставка The War Is Not Over Yet ("Війна ще не закінчилася").



Фото: Василь Голосний

Як передає кореспондент РЕДПОСТ, ця фотовиставка розповідає про українських та закордонних журналістів, операторів, фотографів, фіксерів, які загинули, були вбиті, поранені, викрадені від початку повномасштабного вторгення Росії.



За даними Інституту масової інформації, станом на 22 травня 2023 року відомо про 59 загиблих медійників: 10 журналістів було вбито під час виконання професійних обов’язків (з них 4 громадяни України, 6 — іноземці), 49 медійників загинули як учасники бойових дій, внаслідок російських обстрілів чи катувань. Загалом з 24 лютого 2022 року росіяни здійснили понад 500 злочинів проти медіа.



Є у цьому скорботному списку харків'яни. У боях з окупантами на Харківщині загинули журналісти-військовослужбовці Максим Мединський, Олександр Махов та Олексій Юрченко. У перші дні російського вторгнення у Харкові помер фотограф Ігор Гуденко. У полоні росіян понад 100 днів провів блогер з Харківщини Анатолій Гарагатий, а журналіст Данило Іщенко під час зйомок був поранений.



Загиблий на Київщині публіцист і військовослужбовець Сергій Заїковський був випускником Харківського національного університету імені В. Каразіна. У бою на Донеччині загинув оператор телекомпанії "Приват TV: Харків" Дмитро Шиповський.



Журналісти на Харківщині неодноразово потрапляли під ворожі обстріли, а телевежі та місцеві сайти росіяни регулярно атакували.



Виставка близько року мандрує українськими містами. Її вже побачили у Полтаві, Києві, Боярці, Вінниці та Одесі. У Харкові вона експонуватиметься до 26 червня.

