Прогноз погоди у Харкові на 22 червня

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дрібний дощ.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
22 червня очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень короткочасний дощ, місцями гроза.
Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря вдень 18 – 23° тепла.
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Зірки радять уникати радикальних змін і необачних експериментів. Краще дотримуватися перевірених методів і консервативних рішень – саме так ви досягнете бажаного найкоротшим шляхом.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дрібний дощ.
22 червня в Україні відзначається День скорботи та вшанування пам'яті жертв війни.
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