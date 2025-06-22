22.06.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 22 червня

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дрібний дощ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

22 червня очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень короткочасний дощ, місцями гроза.



Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с.



Температура повітря вдень 18 – 23° тепла.

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Народні прикмети

спекотний день – до сильних зимових морозів;

дощить цього дня – добре вродить зерно;

якщо над річкою стелиться туман, очікуйте негоди;

поява веселки на небі – попередження про майбутні дощі.