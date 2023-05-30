30.05.2023 15:45 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов розповів про новий вигляд житлового фонду Північної Салтівки

Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" розповів громадськості про перспективи відновлення житлового району, який постраждав через ворожі обстріли.



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Ігор Терехов вкотре наголосив, що житловий район Харкова Північна Салтівка страждав від обстрілів окупантів протягом 2022 року. Також він зазначив, що в даному районі практично немає будинків, які б не постраждали від обстрілів.

«Ми зараз працюємо над тим, щоб відновлювати Північну Салтівку. Хочу сказати, що це буде реновація. Це інноваційні ідеї, які у нас є, вони дозволять реанімувати постраждалі будинки. На жаль, не всі, оскільки є будинки, які повністю не підлягають відновленню», - повідомив Ігор Терехов.

Водночас він зазначив, що загалом у Харкові є близько 500 будинків, які не підлягають відновленню.

«Ми працюємо над відновленням. Ця реновація буде обов'язковою і буде виконана за новими інноваційними технологіями: з утепленням, з автономним опаленням та воднопостачанням. Це дуже важливо для нас», - додав мер Харкова.

Також триває робота над пілотними проєктами, спрямованими на покращення житлового фонду.

«Ми працюємо над пілотними проєктами. Зовнішність міста буде змінено і вигляд Північної Салтівки теж. Буде й утеплення будинків, як я вже й казав. Новий Харків – це 6-7 поверхова забудова, нові технології. Окрім цього обов'язково буде підземний паркінг. Він буде подвійного призначення. З одного боку, це стоянка для розміщення авто, з іншого боку в разі потреби на випадок обстрілів це буде укриття для людей», - акценітував Ігор Терехов.

Водночас він уточнив, що буде максимально збережено традиції архітектури Харкова.



