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30.05.2023  16:05   Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік зберігав набої та рослину схожу на "Канабіс"

До поліцейських офіцерів Безлюдівської громади надійшла інформація, що на присадибній ділянці одного з мешканців смт Хорошеве нібито вирощується «Канабіс».

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцейських офіцерів громад в Харківській області.
 
Під час санкціонованого обшуку домоволодіння 37-річнго чоловіка, правоохоронці вилучили рослину схожу на «Канабіс» та набої до вогнепальної зброї.
 
Вилучені речові докази направлені на експертизу.
 
 
Господар надає свідчення в рамках кримінальних проваджень, відкритих за фактами незаконного зберігання наркотичних засобів ч. 1 ст. 309 та за ч. 1 ст. 263 незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України.
 
Триває досудове розслідування.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині повідомили про підозру бухгалтерці окупантів.
 

Источник:   Поліцейські офіцери громад в Харківській області
 Тэги:  події, харків
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