30.05.2023 16:05 Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік зберігав набої та рослину схожу на "Канабіс"

До поліцейських офіцерів Безлюдівської громади надійшла інформація, що на присадибній ділянці одного з мешканців смт Хорошеве нібито вирощується «Канабіс».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцейських офіцерів громад в Харківській області.

Під час санкціонованого обшуку домоволодіння 37-річнго чоловіка, правоохоронці вилучили рослину схожу на «Канабіс» та набої до вогнепальної зброї.

Вилучені речові докази направлені на експертизу.

Господар надає свідчення в рамках кримінальних проваджень, відкритих за фактами незаконного зберігання наркотичних засобів ч. 1 ст. 309 та за ч. 1 ст. 263 незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.



