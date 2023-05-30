30.05.2023 13:12

На Харківщині повідомили про підозру бухгалтерці окупантів

Дізнавачі повідомили про підозру у скоєнні злочину місцевій жінці, яка обійняла адміністративну посаду в Ізюмському районі:

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції, 50-річна мешканку Ізюмщини добровільно пішла на співпрацю з окупантами та з травня до вересня минулого року працювала «головним спеціалістом відділу бухгалтерського обліку та звітності тимчасової окупаційної військово-цивільної адміністрації Ізюмського району Харківської області».



На займаній посаді зловмясниця виконувала розпорядження, надані так званим "головою військово-цивільної адміністрації Ізюмського району Харківської області".



Викрили в колабораційній діяльності 50працівники Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області.



За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.



29 травня дізнавачі Ізюмського районного управління поліції під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури повідомили жінці про підозру у скоєнні злочину.

Раніше РЕДПОСТ писав, що двом колаборантам, які під час окупації Харківщини вивозили до росії українське зерно, заочно повідомлено про підозру.



