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30.05.2023  13:12   

На Харківщині повідомили про підозру бухгалтерці окупантів

Дізнавачі повідомили про підозру у скоєнні злочину місцевій жінці, яка обійняла адміністративну посаду в Ізюмському районі:

На Харківщині повідомили про підозру бухгалтерці окупантів

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції,  50-річна мешканку Ізюмщини добровільно пішла на співпрацю з окупантами та з травня до вересня минулого року працювала «головним спеціалістом відділу бухгалтерського обліку та звітності тимчасової окупаційної військово-цивільної адміністрації Ізюмського району Харківської області».

На займаній посаді зловмясниця виконувала розпорядження, надані так званим "головою військово-цивільної адміністрації Ізюмського району Харківської області".

Викрили в колабораційній діяльності 50працівники Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

29 травня дізнавачі Ізюмського районного управління поліції під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури повідомили жінці про підозру у скоєнні злочину.

Раніше РЕДПОСТ писав, що двом колаборантам, які під час окупації Харківщини вивозили до росії українське зерно, заочно повідомлено про підозру.

 


Тэги:  колаборант, харків, агрессия россии
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