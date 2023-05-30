Про відключення електроенергії на Харківщині розповіли в Обленерго

Енергетики прокоментували причини відключення електроенергі у Харківській області.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу АТ "Харківобленерго".
За словами надавачів послуги, тТимчасові відключення електроенергії в Харківській області пов'язані зі спрацюванням захисної автоматики.
«Відключення не пов'язані зі станом та працездатністю електричних мереж АТ "Харківобленерго"», – розповіли на підприємстві.
У свою чергу ДТЕК повідомив, що проблеми з електроенергією спостерігаються по всій Україні, спрацювала автоматика. Фацівці займаються усуненням несправності. Можлива нестабільна робота інтернету.
Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці Липецького району електричних мереж (РЕМ) продовжують відновлювальні роботи у селі Черкаські Тишки Харківського району.
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