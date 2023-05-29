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29.05.2023  18:00   Віталій Хінєвіч

У селі Черкаські Тишки заживили перших споживачів

Фахівці Липецького району електричних мереж (РЕМ) продовжують відновлювальні роботи у селі Черкаські Тишки Харківського району.

енергетики
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».
 
Як розповів начальник Липецького РЕМ Віктор Рубцов, працювати дуже складно, адже пошкодження електромережі внаслідок бойових дій тут - одні з найсерйозніших в області.
 
"У цьому населеному пункті зруйновано близько 90% мереж. Майже повністю знищено 14 трансформаторних підстанцій із 17-ти, пошкоджено практично всі прольоти ліній електропередачі. Не просто ремонту, а повної заміни потребують і опори, і дроти, і електричне обладнання", - зазначив Віктор Рубцов.
 
Великий обсяг робіт та щільна замінованість території змушують енергетиків обережно говорити про строки повного відновлення електропостачання в Черкаських Тишках, але перші 40 споживачів села - вже зі світлом.
 
"Люди потроху повертаються, тому робимо все можливе, щоб електрика з часом з'явилася у кожного жителя села", - підкреслив Віктор Рубцов.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Слобідському районі комунальники готують комунікації до зими.
 

Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  жкг, харків
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