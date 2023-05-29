29.05.2023 16:05 Віталій Хінєвіч

У Слобідському районі комунальники готують комунікації до зими

Бригади ділянки Cлобідського району управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем Комплексу «Харківводовідведення» КП «Харківводоканал» активно долучилися до підготовки комунікацій до експлуатації в осінньо-зимовий період, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив сьогодні, 29 травня, начальник районної ділянки Михайло Семененко, на балансі ремонтників перебуває понад 620 будинків і в 40 з них намічено та розпочато проведення капітальних ремонтів внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення.

«Під час виконання поточних ремонтів замінили технічно зношену ділянку трубопроводу холодної води довжиною 30 погонних метрів у будинку на вулиці Матросова. На черзі аналогічні відновлювальні заходи у будинку на вулиці Манюшка. Паралельно щодня беремо в роботу не менше 20 заявок від харків'ян і оперативно ліквідуємо аварійні ситуації. У зв'язку з ворожою агресією, що триває, ремонтні бригади постійно перебувають у підвищеній готовності на випадок виникнення екстрених аварійних ситуацій», - підкреслив Михайло Семененко.

Також начальник ділянки вкотре нагадав харків'янам про необхідність використання раковин та унітазів за призначенням. Ремонтники продовжують систематично займатися прочищенням «забитих» каналізаційних комунікацій замість того, щоб виконувати важливі виробничі завдання.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові дозволили вхід на закрите через міни кладовище.



