29.05.2023 13:59 Рита Парфенова

У Харкові дозволили вхід на закрите через міни кладовище

З 29 травня відкрите для відвідувань міське кладовище №16 у селищі Кулиничі (вул. Сьомої Гвардійської Армії).

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, дозвіл на це надало Управління вибухотехнічної служби Головного управління Національної поліції в Харківській області, фахівці якого обстежили територію цвинтаря на наявність вибухонебезпечних предметів.



«Водночас не треба забувати про безпеку. Потрібно бути обачними, уникати скупчення людей і не ігнорувати сигнали тривоги. А при виявленні будь-якого підозрілого предмета в жодному разі не брати його до рук, пересувати його чи торкатися, відійти на безпечну відстань та повідомити піротехнікам ДСНС, Нацполіції чи адміністрації кладовища», - зазначили в КП «Ритуал».



Також на підприємстві наголосили, що вхід на міські кладовища №15 (вул. Володі Дубиніна) та №17 (вул. Курочкіна Гора) поки що заборонений.



Детальну інформацію щодо роботи кладовищ та ритуальних послуг можна отримати за тел.: 16-40, (057) 712-10-34, а також на офіційних сторінках КП «Ритуал» у соціальних мережах.







