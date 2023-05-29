У Харкові дозволили вхід на закрите через міни кладовище

З 29 травня відкрите для відвідувань міське кладовище №16 у селищі Кулиничі (вул. Сьомої Гвардійської Армії).
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, дозвіл на це надало Управління вибухотехнічної служби Головного управління Національної поліції в Харківській області, фахівці якого обстежили територію цвинтаря на наявність вибухонебезпечних предметів.
«Водночас не треба забувати про безпеку. Потрібно бути обачними, уникати скупчення людей і не ігнорувати сигнали тривоги. А при виявленні будь-якого підозрілого предмета в жодному разі не брати його до рук, пересувати його чи торкатися, відійти на безпечну відстань та повідомити піротехнікам ДСНС, Нацполіції чи адміністрації кладовища», - зазначили в КП «Ритуал».
Також на підприємстві наголосили, що вхід на міські кладовища №15 (вул. Володі Дубиніна) та №17 (вул. Курочкіна Гора) поки що заборонений.
Детальну інформацію щодо роботи кладовищ та ритуальних послуг можна отримати за тел.: 16-40, (057) 712-10-34, а також на офіційних сторінках КП «Ритуал» у соціальних мережах.
Комментариев: 0
І ви, і оточуючі сьогодні будуть схильні робити собі маленькі (і не дуже) приємні поблажки. Зірки попереджають про те, що робити це треба в міру, не втрачаючи голови.
У Харкові погода буде ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів.
29 травня 1948 року перша миротворча місія ООН – Орган ООН зі спостереження за дотриманням умов перемир'я – розпочала операції в Палестині.
влажность:
давление:
ветер: