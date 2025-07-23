    
Главная Новини Харкова ЖКГ У Харкові впорядковують кладовища та Алею Слави: за тиждень вивезли 90 кубів сміття
23.07.2025  14:49   Рита Парфенова

У Харкові впорядковують кладовища та Алею Слави: за тиждень вивезли 90 кубів сміття

Комунальники КП «Ритуал» продовжують обслуговувати кладовища, братські могили й меморіали Харкова.

У Харкові на кладовищах прибрали повалені дерева й оновили прапори на Алеї Слави

Працівники КП «Ритуал» продовжують наводити лад на територіях міських кладовищ, військових меморіалів, братських поховань та прилеглих ділянок.  Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

За минулий тиждень комунальники провели прибирання алей, усунули наслідки негоди та впорядкували зелені зони. Загалом було скошено траву на площі 8 гектарів, вивезено близько 90 кубометрів сміття й 27 повалених дерев.

У Харкові на кладовищах прибрали повалені дерева й оновили прапори на Алеї Слави

Крім того, на Алеї Слави замінили 200 прапорів і шість флагштоків.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що виконавчий комітет Харківської міської ради на засіданні 23 липня схвалив рішення про встановлення меморіальних дошок на фасадах шкіл, де навчалися загиблі воїни – випускники закладів загальної середньої освіти Харкова.

Тэги:  кладовище, ритуал, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.05 ЖКГ Комунальники Харкова впорядкували 3 гектари кладовищ та вивезли понад 120 кубів сміття (фото) 28.03 Дороги та транспорт У Харкові місяць курсуватиме автобус на 18-те кладовище 06.03 ЖКГ Комунальники прибирають цвинтарі Харкова (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 