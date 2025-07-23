23.07.2025 14:49 Рита Парфенова

У Харкові впорядковують кладовища та Алею Слави: за тиждень вивезли 90 кубів сміття

Комунальники КП «Ритуал» продовжують обслуговувати кладовища, братські могили й меморіали Харкова.

Працівники КП «Ритуал» продовжують наводити лад на територіях міських кладовищ, військових меморіалів, братських поховань та прилеглих ділянок. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

За минулий тиждень комунальники провели прибирання алей, усунули наслідки негоди та впорядкували зелені зони. Загалом було скошено траву на площі 8 гектарів, вивезено близько 90 кубометрів сміття й 27 повалених дерев.

Крім того, на Алеї Слави замінили 200 прапорів і шість флагштоків.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що виконавчий комітет Харківської міської ради на засіданні 23 липня схвалив рішення про встановлення меморіальних дошок на фасадах шкіл, де навчалися загиблі воїни – випускники закладів загальної середньої освіти Харкова.