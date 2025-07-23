23.07.2025 13:59 Рита Парфенова

На фасадах харківських ліцеїв встановлять меморіальні дошки загиблим випускникам

Ухвалено рішення про встановлення меморіальних дошок на честь полеглих героїв – випускників шкіл Харкова, які загинули, захищаючи Україну від російської агресії.

Виконавчий комітет Харківської міської ради на засіданні 23 липня схвалив рішення про встановлення меморіальних дошок на фасадах шкіл, де навчалися загиблі воїни – випускники закладів загальної середньої освіти Харкова. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

Меморіальні знаки увічнять памʼять про шістьох захисників України:

Максима Шевченка та Андрія Авілова – випускників Харківського ліцею №1;

та – випускників Харківського ліцею №1; Ярослава Ланцова – Харківський ліцей №8;

– Харківський ліцей №8; Кирила Штеюка – Харківський ліцей №74;

– Харківський ліцей №74; Михайла Барибіна – Харківський ліцей №107;

– Харківський ліцей №107; Вероніку Кожушко – Харківський ліцей №181 «Дьонсурі».

Установлення меморіальних дошок є одним із кроків міської влади щодо вшанування пам’яті про героїв, які віддали життя за незалежність України.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові перейменували вулиці на честь загиблих пілотів Максима Устименка та Олексія Меся.