Поліцейські Харківщини знайшли жінку, яка зникла п’ять днів тому

У Пархомівці зникла 49-річна жінка, яка п’ять днів не зʼявлялася вдома. Поліцейські встановили її місцезнаходження – вона перебувала в знайомого, порушень закону не зафіксовано.
Поліцейські Краснокутщини розшукали 49-річну жительку села Пархомівка, яка пішла з дому й не поверталася п’ять днів. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
Повідомлення про зникнення жінки 22 липня надійшло до сектору поліцейської діяльності №1 Богодухівського райвідділу поліції. Заявник – співмешканець зниклої – повідомив, що вона пішла з дому ще п’ять днів тому й не виходила на зв’язок.
До пошуків залучили особовий склад місцевого підрозділу поліції.
Правоохоронці оперативно встановили місцезнаходження жінки. Зʼясувалося, що вона пішла до знайомого й залишилася в нього. Протиправних дій щодо неї не зафіксовано.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Богодухівському районі з 18 липня розшукують 48-річну Наталію Лисенко.
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