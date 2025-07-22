У Богодухівському районі з 18 липня розшукують 48-річну Наталію Лисенко

Поліція встановлює місцезнаходження жительки села Пархомівка, яка пішла з дому і не повернулася. Усіх, хто має інформацію, просять звертатися за телефонами 102, 0688027491 або 0508358435.
Працівники сектору поліцейської діяльності № 1 Богодухівського районного управління поліції розшукують безвісти зниклу Наталію Лисенко, 1976 року народження. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
Жінка мешкає в селі Пархомівка Богодухівського району Харківської області. 18 липня вона пішла з дому і досі не повернулася.
Прикмети зниклої: середньої статури, волосся світле кучеряве, очі блакитні. Була одягнена у майку та шорти, на голові – хустина.
Поліція закликає громадян, які володіють будь-якою інформацією щодо можливого місцезнаходження Наталії Лисенко, повідомити за телефонами:
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Златополі поліцейські розшукали 80-річну жінку з Петрівки, яка пішла з дому без телефону та з ознаками дезорієнтації.
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