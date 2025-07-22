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22.07.2025  13:09   Рита Парфенова

80-річна жінка зникла на Харківщині – поліція знайшла її за кілька годин у Златополі

Поліцейські розшукали літню мешканку Лозівського району, яка зникла без телефону. Жінку знайшли у розгубленому стані, надали допомогу та повернули додому.

Поліція знайшла зниклу 80-річну жінку в Златополі на Харківщині

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

22 липня до златопільського відділення поліції надійшло повідомлення про зникнення 80-річної жительки села Петрівка, що в Лозівському районі. Родичі повідомили, що напередодні жінка вийшла з дому в бік міста Златопіль, залишивши мобільний телефон. Також вони зазначили, що вона має проблеми з пам’яттю та плутається в розмові.

Для пошуків задіяли слідчо-оперативну групу, особовий склад відділення та поліцейського офіцера громади.

За кілька годин правоохоронець з Олексіївської громади виявив пенсіонерку на вулиці Миру у Златополі. Жінка була дезорієнтована та потребувала допомоги.

Поліцейський надав їй необхідну підтримку та доставив додому. Загроз її життю та здоров’ю немає. Жодних кримінальних подій під час її зникнення не зафіксовано.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що зниклу 14-річну мешканку Дергачівщини розшукали у Миколаєві та повернули батькам.

Тэги:  розшук, харків
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