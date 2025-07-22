22.07.2025 13:37 Рита Парфенова

Росіяни шість разів намагалися прорвати оборону на Харківському напрямку – знищено 92 дрони й 50 окупантів

Окупанти здійснили понад 440 обстрілів і втратили 50 військових. Українські захисники знищили десятки дронів, спецтехніки та позицій ворога на Харківському напрямку.

Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на ранок 22 липня 2025 року ситуація в операційній зоні ОТУ "Харків" залишається напруженою, однак суттєвих змін не зазнала.

Протягом минулої доби російські війська шість разів намагалися прорвати оборонні позиції Сил оборони України. Ворог завдав три авіаудари, випустивши 42 некеровані авіаційні ракети (НАР), а також здійснив 446 обстрілів українських позицій, зокрема 116 – дронами-камікадзе.

Захисники продовжують завдавати противнику втрат. За добу ліквідовано 50 окупантів, з них 19 – безповоротно.

На Харківському напрямку ворог також втратив 112 одиниць озброєння та техніки – повністю або частково знищено:

1 артилерійську систему;

8 автомобілів;

92 безпілотники;

2 комплекси радіоелектронної боротьби;

9 одиниць спеціальної техніки.

Крім того, знищено 79 укриттів для особового складу противника та 5 стартових позицій запуску БпЛА.

Українські військові контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з оборони проти збройної агресії рф.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби окупанти безрезультатно штурмували позиції Сил оборони в районах Вовчанська, Куп’янська, Кам’янки та ще кількох населених пунктів Харківщини.