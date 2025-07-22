22.07.2025 14:01 Рита Парфенова

Підрозділ «Фенікс» знищив танк, ББМ і позиції окупантів на Харківщині – відео роботи дронів

Прикордонники з підрозділу «Фенікс» ефективно вдарили по ворогу: знищено бронетехніку, десяток позицій і укриття з окупантами на Харківському напрямку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Держприкордонслужбу України.

Пілоти ударних дронів підрозділу «Фенікс» Державної прикордонної служби України завдали нищівного удару по ворогу на Харківському напрямку.

В результаті операції знищено російський танк, бронемашину, дві автівки типу «буханка» та щонайменше десяток позицій противника. Дрони також влучили прямо в укриття, де перебували російські військові.

За попередніми даними, ліквідовано близько десяти окупантів.

Прикордонники продовжують працювати у взаємодії з іншими силами оборони, знищуючи техніку та живу силу ворога на ключових напрямках.

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Раніше РЕДПОСТ показав відео, як мобільні групи «Форпосту» збивають дрони рф на Вовчанському напрямку.