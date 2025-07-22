Підрозділ «Фенікс» знищив танк, ББМ і позиції окупантів на Харківщині – відео роботи дронів

Прикордонники з підрозділу «Фенікс» ефективно вдарили по ворогу: знищено бронетехніку, десяток позицій і укриття з окупантами на Харківському напрямку.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Держприкордонслужбу України.
Пілоти ударних дронів підрозділу «Фенікс» Державної прикордонної служби України завдали нищівного удару по ворогу на Харківському напрямку.
В результаті операції знищено російський танк, бронемашину, дві автівки типу «буханка» та щонайменше десяток позицій противника. Дрони також влучили прямо в укриття, де перебували російські військові.
За попередніми даними, ліквідовано близько десяти окупантів.
Прикордонники продовжують працювати у взаємодії з іншими силами оборони, знищуючи техніку та живу силу ворога на ключових напрямках.
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