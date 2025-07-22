22.07.2025 14:19 Рита Парфенова

У лісах Харківщини знайшли касетний боєприпас – сапери ДСНС знищили його на місці (фото)

Піротехніки ДСНС виявили небезпечний елемент 9Н210 під час розмінування лісу на Харківщині. Боєприпас знищили на місці, щоб убезпечити місцевих мешканців.

Сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують очищення звільнених територій Харківщини від вибухонебезпечних предметів, передає РЕДПОСТ.

Під час розмінування лісового масиву в Ізюмському районі фахівці ДСНС виявили касетний боєприпас – елемент 9Н210.

З метою безпеки мешканців прилеглих населених пунктів снаряд було оперативно знищено безпосередньо на місці знахідки.

Роботи з обстеження територій тривають щодня. Рятувальники наголошують, що розмінування – це необхідний крок до безпечного життя на деокупованих землях Харківської області.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 22 липня в Ізюмському районі Харківщини тривають роботи з розмінування. Упродовж дня сапери знешкоджують вибухонебезпечні предмети поблизу сіл Петрівське та Заводи.