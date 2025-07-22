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22.07.2025  14:19   Рита Парфенова

У лісах Харківщини знайшли касетний боєприпас – сапери ДСНС знищили його на місці (фото)

Піротехніки ДСНС виявили небезпечний елемент 9Н210 під час розмінування лісу на Харківщині. Боєприпас знищили на місці, щоб убезпечити місцевих мешканців.

розмінування

Сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують очищення звільнених територій Харківщини від вибухонебезпечних предметів, передає РЕДПОСТ.

Під час розмінування лісового масиву в Ізюмському районі фахівці ДСНС виявили касетний боєприпас – елемент 9Н210.

розмінування

З метою безпеки мешканців прилеглих населених пунктів снаряд було оперативно знищено безпосередньо на місці знахідки.

розмінування

Роботи з обстеження територій тривають щодня. Рятувальники наголошують, що розмінування – це необхідний крок до безпечного життя на деокупованих землях Харківської області.

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Раніше РЕДПОСТ  писав, що 22 липня в Ізюмському районі Харківщини тривають роботи з розмінування. Упродовж дня сапери знешкоджують вибухонебезпечні предмети поблизу сіл Петрівське та Заводи.

Тэги:  розмінування, харків, агрессия россии
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