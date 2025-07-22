22.07.2025 09:37 Рита Парфенова

На Харківщині пролунають вибухи: де саме

22 липня в Ізюмському районі Харківщини тривають роботи з розмінування. Упродовж дня сапери знешкоджують вибухонебезпечні предмети поблизу сіл Петрівське та Заводи.

У вівторок, 22 липня, на Харківщині тривають планові заходи з розмінування територій, забруднених через бойові дії. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Підривні роботи проведуть у двох селах Ізюмського району. Як повідомили рятувальники, з 10:00 до 12:00 поблизу населеного пункту Петрівське фахівці виконуватимуть підривні роботи. Також із 11:00 до 12:00 підриви проводитимуть у районі села Заводи.

Жителів закликають зберігати спокій – звуки вибухів є частиною запланованого знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу російські війська обстріляли сім населених пунктів Харківської області. Постраждали троє людей, серед них – дві жінки літнього віку.