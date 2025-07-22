Сім населених пунктів Харківщини зазнали атак: поранені троє людей, зруйновано житло та адмінбудівлі

За добу російські війська обстріляли сім населених пунктів Харківської області. Постраждали троє людей, серед них – дві жінки літнього віку. Ворог атакував цивільні об'єкти дронами й іншими видами озброєння.
Протягом минулої доби під ударами російських військ опинились сім населених пунктів Харківщини. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
Унаслідок обстрілів травмовані дві жінки – 84-річна мешканка Куп’янська та 67-річна жителька села Івано-Шийчине Богодухівської громади.
Ще один чоловік, 29 років, отримав поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому предметі в селі Вербівка Балаклійської громади.
Окупанти активно застосовували по області різні види озброєння, зокрема:
У результаті ворожих атак пошкоджено і зруйновано цивільну інфраструктуру:
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