    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Сім населених пунктів Харківщини зазнали атак: поранені троє людей, зруйновано житло та адмінбудівлі
22.07.2025  08:56   Рита Парфенова

Сім населених пунктів Харківщини зазнали атак: поранені троє людей, зруйновано житло та адмінбудівлі

За добу російські війська обстріляли сім населених пунктів Харківської області. Постраждали троє людей, серед них – дві жінки літнього віку. Ворог атакував цивільні об'єкти дронами й іншими видами озброєння.


На фото: с. Підсереднє Куп'янського району
Фото: ГУ ДСНС

Протягом минулої доби під ударами російських військ опинились сім населених пунктів Харківщини. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Унаслідок обстрілів травмовані дві жінки – 84-річна мешканка Куп’янська та 67-річна жителька села Івано-Шийчине Богодухівської громади.

Ще один чоловік, 29 років, отримав поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому предметі в селі Вербівка Балаклійської громади.

Окупанти активно застосовували по області різні види озброєння, зокрема:

  • 24 ударні дрони типу «Герань-2»;
  • 2 FPV-дрони;
  • ще один БпЛА, тип якого наразі встановлюється.

У результаті ворожих атак пошкоджено і зруйновано цивільну інфраструктуру:

  • багатоквартирний будинок у місті Куп’янськ;
  • адміністративну будівлю в селі Підсереднє;
  • приватний будинок у селі Приколотне;
  • вантажний автомобіль у селі Огурцівка.
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ  писав, що минулої доби окупанти безрезультатно штурмували позиції Сил оборони в районах Вовчанська, Куп’янська, Кам’янки та ще кількох населених пунктів Харківщини.
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.07 Надзвичайні події Загарбники спричинили маштабну пожежу на Харківщині (фото) 21.07 Надзвичайні події Слатине під обстрілом: пошкоджено будинки та електромережу (фото) 21.07 Надзвичайні події Ворог завдав ударів по Харкову, палає пожежа (обновлено)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 