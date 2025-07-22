22.07.2025 08:56 Рита Парфенова

Сім населених пунктів Харківщини зазнали атак: поранені троє людей, зруйновано житло та адмінбудівлі

За добу російські війська обстріляли сім населених пунктів Харківської області. Постраждали троє людей, серед них – дві жінки літнього віку. Ворог атакував цивільні об'єкти дронами й іншими видами озброєння.



На фото: с. Підсереднє Куп'янського району

Фото: ГУ ДСНС

Протягом минулої доби під ударами російських військ опинились сім населених пунктів Харківщини. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Унаслідок обстрілів травмовані дві жінки – 84-річна мешканка Куп’янська та 67-річна жителька села Івано-Шийчине Богодухівської громади.

Ще один чоловік, 29 років, отримав поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому предметі в селі Вербівка Балаклійської громади.

Окупанти активно застосовували по області різні види озброєння, зокрема:

24 ударні дрони типу «Герань-2»;

2 FPV-дрони;

ще один БпЛА, тип якого наразі встановлюється.

У результаті ворожих атак пошкоджено і зруйновано цивільну інфраструктуру:

багатоквартирний будинок у місті Куп’янськ;

адміністративну будівлю в селі Підсереднє;

приватний будинок у селі Приколотне;

вантажний автомобіль у селі Огурцівка.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби окупанти безрезультатно штурмували позиції Сил оборони в районах Вовчанська, Куп’янська, Кам’янки та ще кількох населених пунктів Харківщини.