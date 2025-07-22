22.07.2025 08:49 Рита Парфенова

У Харкові та області оголосили штормове попередження: поради задля безпеки

Синоптики попереджають про грозу, пориви вітру до 20 м/с та можливий град у Харкові та області 22 липня. У регіоні оголошено жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

За прогнозами синоптиків, у вівторок, 22 липня, в Харкові та області очікується ускладнення погодних умов. У регіоні можливі грози, вдень місцями – град і шквали вітру зі швидкістю 15–20 м/с. У зв’язку з цим оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

Поліція закликає водіїв бути особливо уважними на дорогах у період негоди. Зокрема:

дотримуйтесь безпечної дистанції та швидкісного режиму, уникайте різких маневрів;

в умовах обмеженої видимості рухайтеся з увімкненими ближніми фарами та протитуманними ліхтарями;

знижуйте швидкість перед поворотами, перехрестями, світлофорами та пішохідними переходами;

використовуйте паски безпеки та спеціальні дитячі крісла для найменших пасажирів.

У разі потреби звертайтесь за допомогою за номером 102.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківщина готується до грози та шквалів вітру.