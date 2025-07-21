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21.07.2025  14:05   Віталій Хіневіч

Харківщина готується до грози та шквалів вітру

Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр. з гідрометеорології.
 
За даними синоптиків, 22 липня на Харківщині очікуються небезпечні метеорологічні явища. Зокрема, у місті прогнозують грозу, а по області – грозу з місцевими випадками граду та шквалами вітру швидкістю 15-20 м/с.
 
Такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних служб, а також вплинути на рух транспорту. Тож фахівці рекомендують дотримуватися підвищеної обережності. Рівень небезпеки визначено як жовтий (І рівень).
 
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Тэги:  погода, харків
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