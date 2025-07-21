21.07.2025 14:05 Віталій Хіневіч

Харківщина готується до грози та шквалів вітру

Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр. з гідрометеорології.

За даними синоптиків, 22 липня на Харківщині очікуються небезпечні метеорологічні явища. Зокрема, у місті прогнозують грозу, а по області – грозу з місцевими випадками граду та шквалами вітру швидкістю 15-20 м/с.

Такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних служб, а також вплинути на рух транспорту. Тож фахівці рекомендують дотримуватися підвищеної обережності. Рівень небезпеки визначено як жовтий (І рівень).

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