Слатине під обстрілом: пошкоджено будинки та електромережу (фото)

21 липня росіяни обстріляли Слатине на Харківщині з РСЗВ. Пошкоджено п’ять будинків і електромережу – постраждалих немає, ремонтні роботи вже завершено.
У понеділок, 21 липня, близько 9:30 російські війська обстріляли житловий сектор у селищі Слатине Дергачівської громади. Як повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко, внаслідок ворожої атаки пошкоджено п’ять приватних будинків і лінію електропередачі, передає РЕДПОСТ.
За попередніми даними, вогонь вели з реактивної системи залпового вогню. Попри значні руйнування, на щастя, ніхто з місцевих жителів не постраждав.
Працівники Дергачівського РЕМу вже завершили відновлення енергосистеми. Мешканцям надають матеріали для тимчасової консервації зруйнованих дахів і вікон.
Жителі Слатиного можуть звертатися по допомогу та консультації до старости Євгена Івахненка, місцевих волонтерів, працівників гуманітарного центру або представників міської комісії з єВідновлення.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 10 населених пунктів Харківської області.
Комментариев: 0
Сьогодні головну роль відіграватиме логіка. Усі рішення вимагатимуть глибокого аналізу, тож час на роздуми зросте. Зате шанс на помилку майже нульовий – розум, аналітика й передбачення на висоті.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Удень розпочнеться дуже сильний дощ із грозою, а ввечері йому на зміну прийде дощ.
Міжнародний день нездорової (шкідливої) їжі, який відзначається 21 липня, привертає увагу до впливу нездорового харчування на наше здоров’я і життя.
влажность:
давление:
ветер: