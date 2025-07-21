21.07.2025 14:21 Рита Парфенова

Слатине під обстрілом: пошкоджено будинки та електромережу (фото)

21 липня росіяни обстріляли Слатине на Харківщині з РСЗВ. Пошкоджено п’ять будинків і електромережу – постраждалих немає, ремонтні роботи вже завершено.

У понеділок, 21 липня, близько 9:30 російські війська обстріляли житловий сектор у селищі Слатине Дергачівської громади. Як повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко, внаслідок ворожої атаки пошкоджено п’ять приватних будинків і лінію електропередачі, передає РЕДПОСТ.

За попередніми даними, вогонь вели з реактивної системи залпового вогню. Попри значні руйнування, на щастя, ніхто з місцевих жителів не постраждав.

Працівники Дергачівського РЕМу вже завершили відновлення енергосистеми. Мешканцям надають матеріали для тимчасової консервації зруйнованих дахів і вікон.

Жителі Слатиного можуть звертатися по допомогу та консультації до старости Євгена Івахненка, місцевих волонтерів, працівників гуманітарного центру або представників міської комісії з єВідновлення.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 10 населених пунктів Харківської області.